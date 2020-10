Go To Eatやまぐち食事券

「やまぐちGo To Eatキャンペーン」特設サイト

やまぐちGo To Eatキャンペーン実行委員会は、農林水産省からの委託を受けて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって甚大な影響を受けている山口県内の飲食店に対して、官民一体で需要喚起を図る「やまぐちGo To Eatキャンペーン」を開始した。10月5日からは、「Go To Eatやまぐち食事券」をキャンペーンサイトで先行販売している(店頭販売は10月20日から)。Go To Eatやまぐち食事券は、1セット8000円で1000円券×10枚の計1万円分が含まれる。購入限度額および購入回数の制限は設定されていないが、1回の購入当たり2セット(額面2万円分)までと決められている。使用可能な期間は10月20日~2021年3月31日で、利用にあたって釣り銭が出ない。やまぐちGo To Eatキャンペーンの対象となる販売店や加盟店に関する情報は、同キャンペーンの特設サイトで確認できる。