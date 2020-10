Go To Eatキャンペーン

ぐるなびは、農林水産省が実施する「Go To Eatキャンペーン事業」に「オンライン飲食予約サイト事業者」として参加することを正式に決定し、キャンペーンの対象となるネット予約受付を10月1日に開始した。また、キャンペーンを盛り上げるための独自の取り組みとして、「楽天ポイント最大12,000ポイントプレゼントキャンペーン」を、10月1日~2021年1月31日の期間に実施する(終了日は予定)。Go To Eatキャンペーンでは、ぐるなびでネット予約をして来店すると、通常来店ポイントに加えて、ランチで来店人数×500ポイント、ディナーで来店人数×1000ポイントの、期間限定ぐるなびポイントが付与される。1予約当たり10人までが対象になるため、1回の予約・来店で最大1万ポイントをためられる。楽天ポイント最大12,000ポイントプレゼントキャンペーンでは、対象店舗でランチ1000円以上、ディナー3000円以上のコースをネット予約して来店すると、通常来店ポイントの2倍または3倍のポイントを、来店人数に応じてプレゼントされる。さらに、対象店舗でランチ3000円以上のコースをネット予約して来店すると、1回の予約当たり100ポイント、ディナー5000円以上のコースをネット予約して来店すると、1回の予約当たり200ポイントがもらえる。ランチ3000円以上のコースのネット予約および来店と、ディナー5000円以上のコースのネット予約および来店が、同月内にそれぞれ1回以上あった場合は、ボーナスポイントとして200ポイントが付与される。その他、エントリーで参加できる抽選くじで、毎日最大1000ポイントがもらえる。付与ポイントの上限は1万2000ポイントで、上限に達するまで何回の予約でも対象に含まれる。なお、「ぐるなび大学ONLINE」ではGo To Eatキャンペーンを多くのユーザーに楽しんでもらうとともに、より多くの飲食店に参加してもらうため、キャンペーンの参加条件などを分かりやすくまとめた動画を、10月1日に公開している。