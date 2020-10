毎週100円相当戻ってくるキャンペーンのメルペイ版が開催

日本コカ・コーラとメルペイは、Coke ON Payに登録したメルペイでコカ・コーラ製品を購入すると毎週100円相当が戻る「Coke ON Pay メルペイで、おトクに飲メル!4週間!」キャンペーンを10月5日から11月1日23時59分まで実施する。決済方法にメルペイを登録した上で、Coke ON Pay対応自動販売機で100円以上のコカ・コーラ製品を購入すると、1週間ごとに毎週100円相当が翌日、メルペイポイントで戻ってくる。ポイントバックは毎週1人1回。メルペイと同時に、NTTドコモが提供するスマートフォン決済サービス「d払い」もCoke ON Payに新たに対応した。11月以降に連携開始記念キャンペーンを実施予定。Coke ONは、獲得したスタンプを15個ためると、1本分のドリンクチケットを獲得できるお得なアプリ。ドリンク購入でスタンプがもらえる対応自販機のうち、Coke ON Pay対応自販機では、Coke ON Payアプリを操作して購入商品を決定する仕組み。アプリのダウンロード数は、20年9月時点で2200万を突破した。