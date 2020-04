RAGE GBVS 2020 Summer powered by AQUOS

「RAGE GBVS 2020 Summer powered by AQUOS」SEMI FINALSにゲスト出演する

マヂカルラブリー・野田クリスタルさん

CyberZ、エイベックス・エンタテインメント、テレビ朝日は、eスポーツイベント「RAGE 2020 Summer powered by AQUOS」の競技タイトルの一つとして、Cygamesが提供する対戦アクションRPG「グランブルーファンタジー ヴァーサス」を採用した公式大会として国内初の賞金付き大型大会「RAGE GBVS 2020 Summer powered by AQUOS」を、オンライン形式で開催する。RAGE GBVS 2020 Summer powered by AQUOSは、参加者数最大1024人、優勝賞金300万円、賞金総額500万円を予定している。オンライン予選とSEMI FINALSを勝ち上がった8人は、GRAND FINALSで優勝者を決める大会の出場権を獲得する。大会形式は、1on1のダブルエリミネーションのBO3(2ラウンド先取、2試合先取で勝利)。開催日程は、オンライン予選 Day1が5月30日10~20時、オンライン予選 Day2が5月31日10~20時、SEMI FINALSが6月6日17~21時、GRAND FINALSが6月20日16~21時。なお、選手はオンライン予選で自宅から参加するが、SEMI FINALSとGRAND FINALSはオフラインでの開催を予定している(今後の状況によっては再検討する場合もあり)。大会の様子はOPENREC.tvやYouTubeにて配信予定で、SEMI FINALSに格闘ゲーム好きとして知られるマヂカルラブリー・野田クリスタルさんがゲスト出演する。参加資格は12歳以上(6月20日時点で満12歳以上)で、国外エントリーなし。参加費が無料で、エントリー期間は5月7日11時~5月20日23時59分。抽選結果は5月22日18時に発表される。