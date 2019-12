シャープは、国内最大級のeスポーツイベント「RAGE Shadowverse 2020 Spring バトルフェスティバル powered by SHARP」に、前回の「RAGE 2019 Winter powered by SHARP」に続いてトップスポンサーとして協賛すると発表した。RAGE Shadowverse 2020 Spring バトルフェスティバル powered by SHARPは、予選大会が20年1月25~26日に幕張メッセで、GRAND FINALSが20年3月15日にベルサール渋谷ガーデンで開催される。今回の予選大会では、世界最軽量ゲーム系フラッグシップモデル「AQUOS zero2」(20年1月下旬以降発売予定)を使用した「4人フライト式トーナメント Supported by AQUOS zero2」を実施。シャープのスマートフォンAQUOS最新モデルで「Shadowverse」を体験できるという。