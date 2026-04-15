Anker「Power Bank」が強い！ モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2026/4/15
実売データ
2026/04/15 07:30
「BCNランキング」2026年3月30日～4月5日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
2位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）
3位 乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック）
4位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）
5位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）
6位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）
7位 Zolo Power Bank (10000mAh 22.5W Built-In USB-Cケーブル) ブラック
A110DN11（Anker）
8位 残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W) ブラック
DE-C76-10000BK（エレコム）
9位 Nano Power Bank (5000mAh MagGo Slim) ブラック
A1665N11（Anker）
10位 残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C76-10000WF（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
2位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト
A1388N21（Anker）
3位 乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック）
4位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）
5位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）
6位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）
7位 Zolo Power Bank (10000mAh 22.5W Built-In USB-Cケーブル) ブラック
A110DN11（Anker）
8位 残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W) ブラック
DE-C76-10000BK（エレコム）
9位 Nano Power Bank (5000mAh MagGo Slim) ブラック
A1665N11（Anker）
10位 残量表示機能付きモバイルバッテリー(10000mAh/22.5W) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C76-10000WF（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。