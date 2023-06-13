Ankerがエレコムを逆転して首位浮上、今売れてるモバイルバッテリーTOP10 2023/6/13
実売データ
2023/06/13 12:00
「BCNランキング」2023年5月29日から6月4日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PowerCore III 10000 ブラック
A1247N12（Anker）
2位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイト
DE-C37-5000WH（エレコム）
3位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ダークグレー
DE-C37-5000DGY（エレコム）
4位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイトフェイス
DE-C37-5000WF（エレコム）
5位 モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CD5000WH（マクセル）
6位 5V/3A出力 モバイルバッテリー(10000mAh/15W/CX1+AX1) ホワイトフェイス
DE-C38-10000WF（エレコム）
7位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ピンク
DE-C37-5000PN（エレコム）
8位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ブルー
DE-C37-5000BU（エレコム）
9位 5V/3A出力 モバイルバッテリー(10000mAh/15W/CX1+AX1) ホワイト
DE-C38-10000WH（エレコム）
10位 乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PowerCore III 10000 ブラック
A1247N12（Anker）
2位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイト
DE-C37-5000WH（エレコム）
3位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ダークグレー
DE-C37-5000DGY（エレコム）
4位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイトフェイス
DE-C37-5000WF（エレコム）
5位 モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CD5000WH（マクセル）
6位 5V/3A出力 モバイルバッテリー(10000mAh/15W/CX1+AX1) ホワイトフェイス
DE-C38-10000WF（エレコム）
7位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ピンク
DE-C37-5000PN（エレコム）
8位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ブルー
DE-C37-5000BU（エレコム）
9位 5V/3A出力 モバイルバッテリー(10000mAh/15W/CX1+AX1) ホワイト
DE-C38-10000WH（エレコム）
10位 乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。