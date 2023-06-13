Ankerがエレコムを逆転して首位浮上、今売れてるモバイルバッテリーTOP10　2023/6/13

実売データ

2023/06/13 12:00

　「BCNランキング」2023年5月29日から6月4日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PowerCore III 10000 ブラック
A1247N12（Anker

2位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイト
DE-C37-5000WH（エレコム

3位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ダークグレー
DE-C37-5000DGY（エレコム）

4位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ホワイトフェイス
DE-C37-5000WF（エレコム）

5位　モバイル充電バッテリー ホワイト
MPC-CD5000WH（マクセル

6位　5V/3A出力 モバイルバッテリー(10000mAh/15W/CX1+AX1) ホワイトフェイス
DE-C38-10000WF（エレコム）

7位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ピンク
DE-C37-5000PN（エレコム）

8位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(5000mAh/2.4A/Cx1+Ax1) ブルー
DE-C37-5000BU（エレコム）

9位　5V/3A出力 モバイルバッテリー(10000mAh/15W/CX1+AX1) ホワイト
DE-C38-10000WH（エレコム）

10位 乾電池式モバイルバッテリー
BH-BZ40K（パナソニック
 
A1247N12

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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