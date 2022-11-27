今売れてるスマートフォンTOP10、「iPhone 13」が2週連続首位　2022/11/27

「BCNランキング」2022年11月14日から11月20日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 6a（Google）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 iPhone 14 Pro（アップル）
6位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
7位 Xperia Ace III（ソニー）
8位 arrows We（FCNT）
9位 Xperia 10 IV（ソニー）
10位 AQUOS wish2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 13（アップル）
2位 iPhone SE(3rd)（アップル）
3位 Pixel 6a（Google）
4位 iPhone 14（アップル）
5位 iPhone 14 Pro（アップル）
6位 Galaxy A53 5G（SAMSUNG）
7位 Xperia Ace III（ソニー）
8位 arrows We（FCNT）
9位 Xperia 10 IV（ソニー）
10位 AQUOS wish2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。