対象スマホが1万6500円以上割引！　「au BLACK FRIDAY 2022」開催中

KDDIと沖縄セルラーは11月16～30日（内容により12月1日）まで、auでさまざまなおトクを提供する「au BLACK FRIDAY 2022」を開催している。対象スマートフォンやイヤホンが買いやすくなるほか、au PAYマーケットやau PAYふるさと納税では追加でポイント還元する。
さらに、AQUOS sense6、AQUOS sense6s、Xperia Ace IIIについては、機種代金一括支払いで割引が適用される。KDDI直営店の場合、AQUOS sense6が6255円割引、AQUOS sense6sが6255円割引、Xperia Ace IIIが1万414円割引となる。
この特典により、例えばKDDI直営店で、機種変更のうえ機種代金を一括支払いの場合、Xperia Ace IIIが5501円、AQUOS sense6／6sが1万300円で購入できる。期間は11月30日まで。
au PAY マーケットで複数の商品を購入すると、ポイントを最大4％還元する。購入商品数に応じてPontaポイントの還元率が変わり、4商品以上購入で4％、2商品または3商品購入で2％となる。適用条件は「キャンペーンサイトからエントリーすること」「1000円以上の商品を2個以上購入すること」の二つ。期間は12月1日9時59分まで。
au PAYマーケットで、ケンタッキー・フライドチキンのプリペイドカード「デジタルKFCカード」を購入する際に利用できる割引クーポンをプレゼントする。購入金額に応じて割引額が変わる。誰でも対象は、購入金額1000円以上で100円割引。auスマートパスプレミアム会員の場合は、購入金額1000円以上で250円割引、購入金額2000円以上で500円割引となる。期間は12月1日9時59分まで。
au PAYふるさと納税で、auスマートパスプレミアム会員を対象に、1万5000円以上寄附するとポイントを2％還元する。実施中の各キャンペーンや特典とあわせて最大8％のポイント還元となる。期間は12月1日9時59分まで。
AQUOS、Xperia、Galaxyなどスマホ5機種が対象機種代金の割引では、対象スマートフォン5機種（AQUOS sense6、AQUOS sense6s、Xperia Ace III、Galaxy A53 5G、Xperia 10 IV）について、機種変更で1万6500円を割り引く。適用条件は「機種変更で対象機種を購入すること」「直近の購入機種を12か月以上利用していること」「対象のデータ使い放題料金プランへ加入すること」の三つ。
さらに、AQUOS sense6、AQUOS sense6s、Xperia Ace IIIについては、機種代金一括支払いで割引が適用される。KDDI直営店の場合、AQUOS sense6が6255円割引、AQUOS sense6sが6255円割引、Xperia Ace IIIが1万414円割引となる。
この特典により、例えばKDDI直営店で、機種変更のうえ機種代金を一括支払いの場合、Xperia Ace IIIが5501円、AQUOS sense6／6sが1万300円で購入できる。期間は11月30日まで。
対象のワイヤレスイヤホンは2000Pontaポイント還元ポイント還元では、auのユーザーが、au公式アクセサリ「au ＋1 collection」で対象のワイヤレスイヤホンを購入すると、2000Pontaポイントを還元する。対象商品はソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット WF-1000XM4、ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドセットLinkBuds S WF-LS900N、Google Pixel Buds A-Series、Google Pixel Buds Pro、Galaxy Buds2 Proとなる。期間は11月30日まで。
au PAY マーケットで複数の商品を購入すると、ポイントを最大4％還元する。購入商品数に応じてPontaポイントの還元率が変わり、4商品以上購入で4％、2商品または3商品購入で2％となる。適用条件は「キャンペーンサイトからエントリーすること」「1000円以上の商品を2個以上購入すること」の二つ。期間は12月1日9時59分まで。
au PAYマーケットで、ケンタッキー・フライドチキンのプリペイドカード「デジタルKFCカード」を購入する際に利用できる割引クーポンをプレゼントする。購入金額に応じて割引額が変わる。誰でも対象は、購入金額1000円以上で100円割引。auスマートパスプレミアム会員の場合は、購入金額1000円以上で250円割引、購入金額2000円以上で500円割引となる。期間は12月1日9時59分まで。
au PAYふるさと納税で、auスマートパスプレミアム会員を対象に、1万5000円以上寄附するとポイントを2％還元する。実施中の各キャンペーンや特典とあわせて最大8％のポイント還元となる。期間は12月1日9時59分まで。