今売れてるワイヤレスマウスTOP10、バッファロー製品が2位浮上　2022/3/14

「BCNランキング」2022年2月28日から3月6日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
2位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
3位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
4位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
5位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ホワイト
G-PPD-003WL-WH（ロジクール）
6位 Bluetooth Mouse m557 グレー
M557GR（ロジクール）
7位 Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）
8位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）
9位 Signature M650 M グラファイト
M650MGR（ロジクール）
10位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
2位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
3位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
4位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
5位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ホワイト
G-PPD-003WL-WH（ロジクール）
6位 Bluetooth Mouse m557 グレー
M557GR（ロジクール）
7位 Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）
8位 無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）
9位 Signature M650 M グラファイト
M650MGR（ロジクール）
10位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。