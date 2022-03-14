今売れてるワイヤレスマウスTOP10、バッファロー製品が2位浮上　2022/3/14

実売データ

2022/03/14 12:00

　「BCNランキング」2022年2月28日から3月6日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール

2位　無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー

3位　ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）

4位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム

5位　PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ホワイト
G-PPD-003WL-WH（ロジクール）

6位　Bluetooth Mouse m557 グレー
M557GR（ロジクール）

7位　Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）

8位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
BSMBW100RD（バッファロー）

9位　Signature M650 M グラファイト
M650MGR（ロジクール）

10位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse グラファイト
M575GR（ロジクール）
 
BSMBW310BK


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 