今売れてるAndroidスマートフォンTOP10、OPPO「Reno5 A」が2位浮上　2022/3/12

実売データ

2022/03/12 17:30

　「BCNランキング」2022年2月28日から3月6日の日次集計データによると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　arrows We F-51B（FCNT）
2位　Reno5 AOPPO
3位　Galaxy S21 5G SCG09（SAMSUNG
4位　arrows We FCG01（FCNT）
5位　Galaxy A22 5G SC-56B（SAMSUNG）
6位　Xperia 10 III SO-52B（ソニー
7位　AQUOS wish A104SH（シャープ
8位　Reno5 A(Y!mobile)（OPPO）
9位　AQUOS wish SHG06（シャープ）
10位 かんたんスマホ2 A001KC（京セラ
 
Reno5 A


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 