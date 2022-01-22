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今売れてるPC対応ゲームコントローラーTOP10、ロジクールのハンコンがTOP3入り　2022/1/22

実売データ

2022/01/22 12:00

　「BCNランキング」2022年1月10日から16日の日次集計データによると、PC対応ゲームコントローラーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　F310 GAMEPAD
F310r（ロジクール

2位　超高性能有線ゲームパッド ブラック
JC-U4013SBK（エレコム

3位　G29 DRIVING FORCE
LPRC-15000LPRC-15000（ロジクール）

4位　OJO Classic PROコントローラー ブラック
（YesOJO）

5位　EDGE 301 GAMING PAD
EGJ-301BK（ホリ）

6位　Xinput対応ゲームパッド ブラック
JC-U3613MBK（エレコム）

7位　Xbox ワイヤレスコントローラー ＋ USB-Cケーブル
マイクロソフト

8位　PS4/PS3/PC用 シンプルターボコントローラ 零-ZERO- ブラック
ANS-PF069BK（アンサー）

9位　Xbox Elite ワイヤレス コントローラー シリーズ 2
FST-00009（マイクロソフト）

10位 Victrix Gambit Controller
（Performance Designed Products）
 
LPRC-15000


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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