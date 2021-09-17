データを手軽に持ち運べる！今売れてる「外付けSSD」　2021/9/17

実売データ

2021/09/17 18:00

　「BCNランキング」2021年9月6日から12日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG

2位　Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital

3位　SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー

4位　SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）

5位　SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）

6位　SSD-PUTU3C 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー）

7位　SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）

8位　Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE61-1T00-J25（WesternDigital）

9位　SSPV-USCE 960GB
SSPV-USC960GE（IOデータ機器）

10位 SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）
 
MU-PA1T0B（SAMSUNG）


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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