データを手軽に持ち運べる！今売れてる「外付けSSD」　2021/9/17

「BCNランキング」2021年9月6日から12日の日次集計データによると、外付けSSDの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG）
2位 Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital）
3位 SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）
4位 SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）
5位 SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）
6位 SSD-PUTU3C 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー）
7位 SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）
8位 Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE61-1T00-J25（WesternDigital）
9位 SSPV-USCE 960GB
SSPV-USC960GE（IOデータ機器）
10位 SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Portable SSD T5 1TB
MU-PA1T0B（SAMSUNG）
2位 Portable SSD 1TB
SDSSDE30-1T00-J25（WesternDigital）
3位 SSD-PUTA 500GB
SSD-PUT500U3-BKA（バッファロー）
4位 SSD-PUTU3C 250GB
SSD-PUT250U3-BKC（バッファロー）
5位 SSD-PUTU3C 500GB
SSD-PUT500U3-BKC（バッファロー）
6位 SSD-PUTU3C 1TB
SSD-PUT1.0U3-BKC（バッファロー）
7位 SSD-PGU3-A 480GB ブラック
SSD-PG480U3-BA（バッファロー）
8位 Extreme Portable SSD 1TB
SDSSDE61-1T00-J25（WesternDigital）
9位 SSPV-USCE 960GB
SSPV-USC960GE（IOデータ機器）
10位 SSPH-UA 1TB
SSPH-UA1N/E（IOデータ機器）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。