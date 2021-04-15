WDから大容量ポータブルSSDが一挙4製品！　目的別に性能を強化

新製品

2021/04/15 11:00

　ウエスタンデジタルは4月14日、ポータブルSSDの新機種として「サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSD」「サンディスク エクストリームポータブルSSD」「WD_BLACK P50ゲームドライブSSD」「WD My Passport SSD」の4製品を発表した。いずれも容量は4TBで、価格はオープン。4月下旬の発売を予定している。

サンディスクのポータブルSSD新機種

　サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDは、NVMeによって最大で毎秒2000MBの読み出し／書き込みを実現し、鍛造アルミニウムを使用した本体がヒートシンクとしても機能する。

　サンディスク エクストリームポータブルSSDは、NVMeによって最大で毎秒1000MBの読み出し／書き込みが可能な、コンテンツの制作や映像の保存に適した大容量SSD。最大2mからの落下に耐える耐衝撃性能と、IP55準拠の防じん・防滴性能を備えている。

　WD_BLACK P50ゲームドライブSSDは、最大で毎秒2000MBの読み出しに対応し、スクリーンロード時間を短縮するゲーマー向けSSD。PC、PlayStation 4、Xbox Oneゲームライブラリに対応する。

　WD My Passport SSDは、耐久性に優れてメタルデザインを採用したポータブルSSD。最大1.98mからの落下に耐える耐衝撃性・耐振動性を備えている。また、NVMeによって最大で毎秒1050MBの読み出しと、毎秒1000MBの書き込みを実現した。

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