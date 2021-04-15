WDから大容量ポータブルSSDが一挙4製品！ 目的別に性能を強化
新製品
2021/04/15 11:00
ウエスタンデジタルは4月14日、ポータブルSSDの新機種として「サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSD」「サンディスク エクストリームポータブルSSD」「WD_BLACK P50ゲームドライブSSD」「WD My Passport SSD」の4製品を発表した。いずれも容量は4TBで、価格はオープン。4月下旬の発売を予定している。
サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDは、NVMeによって最大で毎秒2000MBの読み出し／書き込みを実現し、鍛造アルミニウムを使用した本体がヒートシンクとしても機能する。
サンディスク エクストリームポータブルSSDは、NVMeによって最大で毎秒1000MBの読み出し／書き込みが可能な、コンテンツの制作や映像の保存に適した大容量SSD。最大2mからの落下に耐える耐衝撃性能と、IP55準拠の防じん・防滴性能を備えている。
WD_BLACK P50ゲームドライブSSDは、最大で毎秒2000MBの読み出しに対応し、スクリーンロード時間を短縮するゲーマー向けSSD。PC、PlayStation 4、Xbox Oneゲームライブラリに対応する。
WD My Passport SSDは、耐久性に優れてメタルデザインを採用したポータブルSSD。最大1.98mからの落下に耐える耐衝撃性・耐振動性を備えている。また、NVMeによって最大で毎秒1050MBの読み出しと、毎秒1000MBの書き込みを実現した。
サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSDは、NVMeによって最大で毎秒2000MBの読み出し／書き込みを実現し、鍛造アルミニウムを使用した本体がヒートシンクとしても機能する。
サンディスク エクストリームポータブルSSDは、NVMeによって最大で毎秒1000MBの読み出し／書き込みが可能な、コンテンツの制作や映像の保存に適した大容量SSD。最大2mからの落下に耐える耐衝撃性能と、IP55準拠の防じん・防滴性能を備えている。
WD_BLACK P50ゲームドライブSSDは、最大で毎秒2000MBの読み出しに対応し、スクリーンロード時間を短縮するゲーマー向けSSD。PC、PlayStation 4、Xbox Oneゲームライブラリに対応する。
WD My Passport SSDは、耐久性に優れてメタルデザインを採用したポータブルSSD。最大1.98mからの落下に耐える耐衝撃性・耐振動性を備えている。また、NVMeによって最大で毎秒1050MBの読み出しと、毎秒1000MBの書き込みを実現した。
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外部リンク
- ウエスタンデジタル＝https://www.westerndigital.com/ja-jp
- 「サンディスク エクストリーム プロ ポータブルSSD」＝https://shop.westerndigital.com/ja-jp/products/portable-drives/sandisk-extreme-pro-usb-3-2-ssd#SDSSDE81-1T00-J25
- 「サンディスク エクストリームポータブルSSD」＝https://shop.westerndigital.com/ja-jp/products/portable-drives/sandisk-extreme-usb-3-2-ssd#SDSSDE61-500G-J25
- 「WD_BLACK P50ゲームドライブSSD」＝https://shop.westerndigital.com/ja-jp/products/portable-drives/wd-black-p50-game-drive-usb-3-2-ssd#WDBA3S5000ABK-JESN
- 「WD My Passport SSD」＝https://shop.westerndigital.com/ja-jp/products/portable-drives/wd-my-passport-usb-3-2-ssd#WDBAGF5000ABL-WESN