強力な手振れ補正でキレイに撮影！ 今売れているデジタルビデオカメラ 2021/5/14
実売データ
2021/05/14 12:00
強力な手振れ補正機能を搭載したデジタルビデオカメラが人気を博している。「BCNランキング」2021年5月3日から9日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470（W）（ソニー）
4位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
5位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
6位 Handycam ブラック
HDR-CX470（B）（ソニー）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
8位 DJI Pocket 2
（DJI）
9位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45（TI）（ソニー）
10位 Everio ホワイト
GZ-F270-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
3位 Handycam ホワイト
HDR-CX470（W）（ソニー）
4位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
5位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
6位 Handycam ブラック
HDR-CX470（B）（ソニー）
7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
8位 DJI Pocket 2
（DJI）
9位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45（TI）（ソニー）
10位 Everio ホワイト
GZ-F270-W（JVCケンウッド）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。