今売れてる4Kチューナー搭載テレビTOP10、40型AQUOSが再び首位に　2021/4/11

「BCNランキング」2021年3月29日から4月4日の日次集計データによると、4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ）
2位 BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー）
3位 VIERA TH-49HX850（パナソニック）
4位 BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
5位 BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
6位 AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）
7位 BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
8位 REGZA 43M540X（東芝）
9位 VIERA TH-43HX850（パナソニック）
10位 AQUOS 4K 4T-C43CN1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K 4T-C40CL1（シャープ）
2位 BRAVIA KJ-55X9500H（ソニー）
3位 VIERA TH-49HX850（パナソニック）
4位 BRAVIA KJ-43X8000H（ソニー）
5位 BRAVIA KJ-43X8500H（ソニー）
6位 AQUOS 4K 4T-C50CN1（シャープ）
7位 BRAVIA KJ-49X9500H（ソニー）
8位 REGZA 43M540X（東芝）
9位 VIERA TH-43HX850（パナソニック）
10位 AQUOS 4K 4T-C43CN1（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。