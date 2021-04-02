高校生向けモデル売れている電子辞書　1位は？　2021/4/2

実売データ

2021/04/02 18:00

　「BCNランキング」2021年3月22日から28日の日次集計データによると、電子辞書の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Brain ホワイト
PW-SH7-W（シャープ

2位　EX-word ブラック
XD-SX4900BK（カシオ）

3位　Brain ブラック
PW-SH7-B（シャープ）

4位　EX-word ブラック
XD-SX4800BK（カシオ）

5位　Brain バイオレット
PW-SH7-V（シャープ）

6位　EX-word ホワイト
XD-SX4900WE（カシオ）

7位　EX-word ホワイト
XD-SX4800WE（カシオ）

8位　Brain ネイビー
PW-SH7-K（シャープ）

9位　Brain ネイビー
PW-SS7-K（シャープ）

10位　Brain レッド
PW-SH7-R（シャープ）
 
PW-SH7-W


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

関連記事

外部リンク

オススメの記事

 
 