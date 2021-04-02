高校生向けモデル売れている電子辞書　1位は？　2021/4/2

「BCNランキング」2021年3月22日から28日の日次集計データによると、電子辞書の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Brain ホワイト
PW-SH7-W（シャープ）
2位 EX-word ブラック
XD-SX4900BK（カシオ）
3位 Brain ブラック
PW-SH7-B（シャープ）
4位 EX-word ブラック
XD-SX4800BK（カシオ）
5位 Brain バイオレット
PW-SH7-V（シャープ）
6位 EX-word ホワイト
XD-SX4900WE（カシオ）
7位 EX-word ホワイト
XD-SX4800WE（カシオ）
8位 Brain ネイビー
PW-SH7-K（シャープ）
9位 Brain ネイビー
PW-SS7-K（シャープ）
10位 Brain レッド
PW-SH7-R（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Brain ホワイト
PW-SH7-W（シャープ）
2位 EX-word ブラック
XD-SX4900BK（カシオ）
3位 Brain ブラック
PW-SH7-B（シャープ）
4位 EX-word ブラック
XD-SX4800BK（カシオ）
5位 Brain バイオレット
PW-SH7-V（シャープ）
6位 EX-word ホワイト
XD-SX4900WE（カシオ）
7位 EX-word ホワイト
XD-SX4800WE（カシオ）
8位 Brain ネイビー
PW-SH7-K（シャープ）
9位 Brain ネイビー
PW-SS7-K（シャープ）
10位 Brain レッド
PW-SH7-R（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。