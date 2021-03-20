今売れてるノートPC（10万円以下）TOP10、NECのLAVIE N15が1位・2位を独占　2021/3/20

実売データ

2021/03/20 09:00

　「BCNランキング」2021年3月8日から14日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC

2位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC

3位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通

4位　LAVIE Home Mobile パールホワイト
HM350/PAW（NEC）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル

6位　ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）

7位　VivoBook 15 X512JA
X512JA-EJ092TS（ASUS）

8位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）

9位　VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）

10位　ASUS E210MA ピーコックブルー
E210MA-GJ001B（ASUS）
 
N1515/AAW


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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