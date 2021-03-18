ソニーがDJIを抜いた！デジタルビデオカメラで今売れているトップ10 2021/3/18
実売データ
2021/03/18 18:30
「BCNランキング」2021年3月8日から14日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX470（W）（ソニー）
2位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
3位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
4位 Handycam ブラック
HDR-CX470（B）（ソニー）
5位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
6位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
7位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
8位 Insta360 GO 2
（Shenzhen Arashi Vision）
9位 Everio ホワイト
GZ-F270-W（JVCケンウッド）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45（B）（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Handycam ホワイト
HDR-CX470（W）（ソニー）
2位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
3位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
4位 Handycam ブラック
HDR-CX470（B）（ソニー）
5位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
6位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
7位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
8位 Insta360 GO 2
（Shenzhen Arashi Vision）
9位 Everio ホワイト
GZ-F270-W（JVCケンウッド）
10位 Handycam ブラック
FDR-AX45（B）（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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