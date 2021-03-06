今売れているデジタルビデオカメラTOP10、DJIがパナソニックを抜いた！ 2021/3/6
実売データ
2021/03/06 17:30
「BCNランキング」2021年2月22日から28日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX470（W）（ソニー）
3位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 Handycam ブラック
HDR-CX470（B）（ソニー）
6位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
7位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
8位 Handycam ブラック
FDR-AX45（B）（ソニー）
9位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45（TI）（ソニー）
10位 OSMO ACTION
（DJI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）
2位 Handycam ホワイト
HDR-CX470（W）（ソニー）
3位 DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）
4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック）
5位 Handycam ブラック
HDR-CX470（B）（ソニー）
6位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）
7位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）
8位 Handycam ブラック
FDR-AX45（B）（ソニー）
9位 Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45（TI）（ソニー）
10位 OSMO ACTION
（DJI）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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