最大2TBで5モデル、SUNEASTからハイエンドカメラ向けCFexpressカード発売

新製品

2020/11/19 17:30

　旭東エレクトロニクスは、「SUNEAST」ブランドから、「SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress Type B カード」5モデルを11月20日に発売する。価格はオープン。

SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress Type B カード（1TBモデル

　SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress Type B カードは、ハイエンドのビデオカメラデジタル一眼レフカメラのために設計されたCFexpressカード。最大読み込み速度が毎秒1700MB、最大書き込み速度が毎秒1500MBを実現し、高解像度での高速連写や8K RAWビデオ撮影を可能にする。

　その他、一部のXQD対応カメラとの互換性も備えている。

　税別の実勢価格は、128GBモデルが1万7000円前後、256GBモデルが3万2000円前後、512GBモデルが5万5000円前後、1TBモデルが8万3000円前後、2TBモデルは未定。なお、2TBモデルのみ12月に発売する。

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