最大2TBで5モデル、SUNEASTからハイエンドカメラ向けCFexpressカード発売 新製品 2020/11/19 17:30 Tweet メモリカード 旭東エレクトロニクスは、「SUNEAST」ブランドから、「SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress Type B カード」5モデルを11月20日に発売する。価格はオープン。 SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress Type B カード（1TBモデル） SUNEAST ULTIMATE PRO CFexpress Type B カードは、ハイエンドのビデオカメラやデジタル一眼レフカメラのために設計されたCFexpressカード。最大読み込み速度が毎秒1700MB、最大書き込み速度が毎秒1500MBを実現し、高解像度での高速連写や8K RAWビデオ撮影を可能にする。 その他、一部のXQD対応カメラとの互換性も備えている。 税別の実勢価格は、128GBモデルが1万7000円前後、256GBモデルが3万2000円前後、512GBモデルが5万5000円前後、1TBモデルが8万3000円前後、2TBモデルは未定。なお、2TBモデルのみ12月に発売する。 Tweet 関連記事 2K QHDの高画質、シャッターで覗き見を物理的に防げるウェブカメラ 映像クリエイター向けフルサイズミラーレス一眼「α7S III」、今秋に発売 キヤノンがフルサイズミラーレス発売、「EOS R5」は7月下旬、「EOS R6」は8月下旬 あおり運転対策で注目のドライブレコーダー 高耐久microSDカードでさらに安心 ProGradeが国内参入、プロ向けメモリーカードを投入 外部リンク 「SUNEAST」＝https://suneast.co.jp/