今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、エレコムの新製品が初TOP10入り 2021/2/8
実売データ
2021/02/08 07:30
「BCNランキング」2021年1月25日から31日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
8位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
9位 ワイヤレスイヤホン ホワイト
ATH-SQ1TW WH（オーディオテクニカ）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 Jabra Elite 85t Titanium Black
（GNオーディオジャパン）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）
8位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
9位 ワイヤレスイヤホン ホワイト
ATH-SQ1TW WH（オーディオテクニカ）
10位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。