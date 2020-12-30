今売れてる有機ELテレビTOP10、パナソニックがソニーを逆転、1位・2位を独占　2020/12/30

実売データ

2020/12/30 12:30

　「BCNランキング」2020年12月14日から20日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　VIERA TH-55HZ1800（パナソニック
2位　VIERA TH-55HZ1000（パナソニック）
3位　BRAVIA KJ-55A8H（ソニー
4位　4K有機EL 4T-C55CQ1（シャープ
5位　BRAVIA KJ-55A9G（ソニー）
6位　BRAVIA KJ-65A8H（ソニー）
7位　REGZA 55X9400（東芝
8位　VIERA TH-55HZ2000（パナソニック）
9位　BRAVIA KJ-65A9G（ソニー）
10位 VIERA TH-65HZ1800（パナソニック）
 
TH-55HZ1000


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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