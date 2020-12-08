今売れてるホームシアターシステムTOP10、ヤマハ・デノンがソニーを追う　2020/12/8

実売データ

2020/12/08 12:30

　「BCNランキング」2020年11月23日から29日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　サウンドバー
HT-X8500（ソニー

2位　フロントサラウンドシステム
YAS-109(B)（ヤマハ

3位　DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー
DHT-S216(K)（デノン）

4位　Bose TV Speaker
（BOSE）

5位　サウンドバー
HT-G700（ソニー）

6位　フロントサラウンドシステム
YAS-209(B)（ヤマハ）

7位　JBL Bar 2.0 All-in-one
JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル

8位　HS214
Hisense

9位　SOUNDBAR 700 ボーズブラック
BOSE

10位　ホームシアターシステム チャコールブラック
HT-S200F(B)（ソニー）
 
YAS-109(B)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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