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ビデオカメラ、4K小型サイズが今売れている！　デジタルビデオカメラ週間売れ筋ランキング

実売データ

2020/11/26 07:30

　「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）

2位　DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）

3位　Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー

4位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック

5位　Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）

6位　DJI Pocket 2
（DJI）

7位　Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）

8位　Handycam ホワイト
HDR-CX470(W)（ソニー）

9位　Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）

10位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）
 
CHDHX-901-FW


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

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