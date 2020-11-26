ビデオカメラ、4K小型サイズが今売れている！ デジタルビデオカメラ週間売れ筋ランキング 実売データ 2020/11/26 07:30 Tweet デジタルビデオカメラ 「BCNランキング」2020年11月16日から22日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 GoPro HERO 9 Black CHDHX-901-FW（GoPro） 2位 DJI Pocket 2 Creator Combo （DJI） 3位 Handycam ブロンズブラウン HDR-CX680(TI)（ソニー） 4位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト HC-V480MS-W（パナソニック） 5位 Handycam ホワイト HDR-CX680(W)（ソニー） 6位 DJI Pocket 2 （DJI） 7位 Handycam ブラック FDR-AX45(B)（ソニー） 8位 Handycam ホワイト HDR-CX470(W)（ソニー） 9位 Handycam ブロンズブラウン FDR-AX45(TI)（ソニー） 10位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック HC-V480MS-K（パナソニック） CHDHX-901-FW ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 Ｇｏｐｒｏ HERO ９ ￥51,998 Amazonで購入する 【国内正規品】 DJI POCKET 2 Creator コンボ 黒 ￥63,980 Amazonで購入する ソニー ビデオカメラ Handycam 光学30倍 内蔵メモリー64GB ブロンズブラウンHDR-CX680 TI ￥49,818 Amazonで購入する パナソニック HDビデオカメラ V480MS 32GB 高倍率90倍ズーム ホワイト HC-V480MS-W ￥31,900 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 最大2TBで5モデル、SUNEASTからハイエンドカメラ向けCFexpressカード発売 キヤノン、カラビナ型カメラ「iNSPiC REC」が「アジアデザイン賞」で銅賞 キヤノン、新コンセプトの望遠鏡型カメラ「PowerShot ZOOM」 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html