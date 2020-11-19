デジタルビデオカメラ週間売れ筋ランキング、コンパクトサイズが今売れている！ 実売データ 2020/11/19 07:30 Tweet デジタルビデオカメラ 「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 GoPro HERO 9 Black CHDHX-901-FW（GoPro） 2位 DJI Pocket 2 Creator Combo （DJI） 3位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト HC-V480MS-W（パナソニック） 4位 Handycam ブロンズブラウン HDR-CX680(TI)（ソニー） 5位 Handycam ホワイト HDR-CX680(W)（ソニー） 6位 DJI Pocket 2 （DJI） 7位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック HC-V480MS-K（パナソニック） 8位 デジタル4Kビデオカメラ HC-WX2M-T（パナソニック） 9位 Handycam ブラック FDR-AX45(B)（ソニー） 10位 Handycam ブロンズブラウン FDR-AX45(TI)（ソニー） GoPro HERO 9 Black ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 Ｇｏｐｒｏ HERO ９ ￥52,000 Amazonで購入する 【国内正規品】 DJI POCKET 2 Creator コンボ 黒 ￥64,900 Amazonで購入する パナソニック HDビデオカメラ V480MS 32GB 高倍率90倍ズーム ホワイト HC-V480MS-W ￥31,980 Amazonで購入する ソニー ビデオカメラ Handycam 光学30倍 内蔵メモリー64GB ブロンズブラウンHDR-CX680 TI ￥47,518 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） ビデオカメラ市場を支えるGoPro、斬新な新機能とサービスは市場回復へのヒント キヤノン、カラビナ型カメラ「iNSPiC REC」が「アジアデザイン賞」で銅賞 キヤノン、新コンセプトの望遠鏡型カメラ「PowerShot ZOOM」 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html