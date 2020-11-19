デジタルビデオカメラ週間売れ筋ランキング、コンパクトサイズが今売れている！

実売データ

2020/11/19 07:30

　「BCNランキング」2020年11月9日から15日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 



1位　GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）

2位　DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）

3位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック

4位　Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー

5位　Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）

6位　DJI Pocket 2
（DJI）

7位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）

8位　デジタル4Kビデオカメラ
HC-WX2M-T（パナソニック）

9位　Handycam ブラック
FDR-AX45(B)（ソニー）

10位　Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
 
GoPro HERO 9 Black​​​​​​


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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