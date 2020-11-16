今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニー・BOSEがアップルを追う 2020/11/16 実売データ 2020/11/16 12:30 Tweet 完全ワイヤレスイヤホン 「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 AirPods Pro MWP22J/A（アップル） 2位 AirPods with Charging Case MV7N2J/A（アップル） 3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック WF-1000XM3(B)（ソニー） 4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー WF-1000XM3(S)（ソニー） 5位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック WF-XB700(B)（ソニー） 6位 EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブルー WF-XB700(L)（ソニー） 7位 QuietComfort Earbuds Soapstone （BOSE） 8位 QuietComfort Earbuds Triple Black （BOSE） 9位 AirPods with Wireless Charging Case MRXJ2J/A（アップル） 10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック HA-A10T-B（JVCケンウッド） WF-1000XM3(B)（左）、QuietComfort Earbuds Soapstone（右） ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン WF-1000XM3 : 完全ワイヤレス/ Amazon Alexa搭載 /Bluetooth/ハイレゾ相当 最大6時間連続再生 2019年モデル / マイク付き /ブラック WF-1000XM3 B ￥20,655 Amazonで購入する ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-XB700 : 重低音モデル / 最大9時間連続再生 / マイク搭載 2020年モデル ブラック WF-XB700 B ￥11,026 Amazonで購入する ソニー 完全ワイヤレスイヤホン WF-XB700 : 重低音モデル / 最大9時間連続再生 / マイク搭載 2020年モデル ブルー WF-XB700 L ￥11,026 Amazonで購入する BOSE NOISE CANCELLING HEADPHONES 700 ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホン Amazon Alexa搭載 トリプルブラック ￥43,299 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） 6色展開のおしゃれモデルも！ オーテクから完全ワイヤレスイヤホン3機種 世界初の完全ワイヤレスイヤホン＆スピーカー融合機！ 「Duolink」が日本上陸 忘れ物防止機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン、「GLIDiC」シリーズから 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html