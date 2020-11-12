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デジタルビデオカメラ、コンパクトサイズが今売れている！　週間ビデオカメラ売れ筋ランキングTOP10

実売データ

2020/11/12 07:30

　「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　DJI Pocket 2 Creator Combo
（DJI）

2位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト
HC-V480MS-W（パナソニック

3位　DJI Pocket 2
（DJI）

4位　GoPro HERO 9 Black
CHDHX-901-FW（GoPro）

5位　Handycam ブロンズブラウン
HDR-CX680(TI)（ソニー

6位　Handycam ホワイト
HDR-CX680(W)（ソニー）

7位　デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン
HC-VX992M-T（パナソニック）

8位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック
HC-V480MS-K（パナソニック）

9位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン
HC-W590M-T（パナソニック）

10位　Handycam ブロンズブラウン
FDR-AX45(TI)（ソニー）
 
DJI Pocket 2 Creator Combo


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 

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