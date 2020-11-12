デジタルビデオカメラ、コンパクトサイズが今売れている！ 週間ビデオカメラ売れ筋ランキングTOP10 実売データ 2020/11/12 07:30 Tweet デジタルビデオカメラ 「BCNランキング」2020年11月2日～8日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。 1位 DJI Pocket 2 Creator Combo （DJI） 2位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト HC-V480MS-W（パナソニック） 3位 DJI Pocket 2 （DJI） 4位 GoPro HERO 9 Black CHDHX-901-FW（GoPro） 5位 Handycam ブロンズブラウン HDR-CX680(TI)（ソニー） 6位 Handycam ホワイト HDR-CX680(W)（ソニー） 7位 デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン HC-VX992M-T（パナソニック） 8位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラック HC-V480MS-K（パナソニック） 9位 デジタルハイビジョンビデオカメラ ブラウン HC-W590M-T（パナソニック） 10位 Handycam ブロンズブラウン FDR-AX45(TI)（ソニー） DJI Pocket 2 Creator Combo ＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。 【国内正規品】 DJI POCKET 2 Creator コンボ 黒 ￥64,900 Amazonで購入する パナソニック HDビデオカメラ V480MS 32GB 高倍率90倍ズーム ホワイト HC-V480MS-W ￥33,480 Amazonで購入する 【国内正規品】 DJI POCKET 2 黒 ￥49,500 Amazonで購入する Ｇｏｐｒｏ HERO ９ ￥52,000 Amazonで購入する Tweet 関連記事 【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～50位）】（毎週木曜日更新） キヤノン、新コンセプトの望遠鏡型カメラ「PowerShot ZOOM」 新型コロナで苦難のビデオカメラ、2020年上半期の販売シェアトップは？ コロナ禍でも販売金額が伸びたデジタル家電この半年、カテゴリごとに明暗 外部リンク BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098 デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html