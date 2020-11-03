　「BCNランキング」2020年10月19日から25日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1565/AAL（NEC）

2位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）

3位　LAVIE N15 パールホワイト
N1565/AAW（NEC）

4位　LAVIE N15 パールホワイト
N1515/AAW（NEC）

5位　LAVIE N15 ネイビーブルー
N1515/AAL（NEC）

6位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MWTK2J/A（アップル）

7位　FMV LIFEBOOK AH53/E2 プレミアムホワイト
FMVA53E2W（富士通）

8位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）

9位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 プレミアムホワイト
FMVA42E1W1（富士通）

10位　dynabook T6 サテンゴールド
P1T6NPEG（Dynabook）
 
dynabook T6 サテンゴールド


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 