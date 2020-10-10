　「BCNランキング」2020年9月28日から10月4日の日次集計データによると、SIMフリースマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

　9月28日週のSIMフリースマートフォン売れ筋ランキングは、Motorola Mobilityの「moto e6s」が10位にランクインした。同社製品がTOP10に食い込んだのは、2019年9月30日週、「moto g7」が10位に入って以来、ちょうど1年ぶり。

1位　A5 2020（OPPO）
2位　AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
3位　P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
4位　BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
5位　Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位　Reno3 A（OPPO）
7位　Redmi Note 9S 6GB＋128GB（Xiaomi）
8位　AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
9位　Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
10位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
10位 moto e6s（Motorola Mobility）
 
moto e6s


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 