9月28日週のSIMフリースマートフォン売れ筋ランキングは、Motorola Mobilityの「moto e6s」が10位にランクインした。同社製品がTOP10に食い込んだのは、2019年9月30日週、「moto g7」が10位に入って以来、ちょうど1年ぶり。
1位 A5 2020（OPPO）
2位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
3位 P30 lite(Y!mobile)（Huawei Technologies）
4位 BASIO4(UQ mobile)（京セラ）
5位 Reno3 A(Y!mobile)（OPPO）
6位 Reno3 A（OPPO）
7位 Redmi Note 9S 6GB＋128GB（Xiaomi）
8位 AQUOS sense3 SH-M12（シャープ）
9位 Reno3 A(UQ mobile)（OPPO）
10位 ZenFone Max (M2) 64GB ZB633KL-64S4（ASUS）
10位 moto e6s（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。