　「BCNランキング」2020年9月21日から27日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

　9月21日週の完全ワイヤレスイヤホン売れ筋ランキングは、BOSE「QuietComfort Earbuds Triple Black」が5位で初登場した。このカテゴリーでは、同社初のノイズキャンセリング機能搭載モデル。10月15日の発売を前に予約分が積みあがった。

1位　AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）

2位　AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）

5位　QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）

6位　EXTRA BASS ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-XB700(B)（ソニー）

7位　Powerbeats Pro Totally Wirelessイヤフォン ブラック
MV6Y2（Beats Electronics）

8位　AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）

9位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）

10位　SoundPEATS TrueFree＋ ブラック
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）
 
QuietComfort Earbuds Triple Black


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
 