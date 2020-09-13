8月31日週のスマートフォン（シリーズ別）売れ筋ランキングは、10位のシャープ「AQUOS sense3 lite SH-RM12」が5週ぶりにTOP10入り。楽天モバイル限定のエントリーモデルだ。首位はアップルの「iPhone SE(2nd)」がキープ。2位と3位も変動は無く、TOP3は9週間同じ顔ぶれが続いている。
1位 iPhone SE（アップル）
2位 iPhone 11（アップル）
3位 Xperia 10 II（ソニーモバイルコミュニケーションズ）
4位 AQUOS sense3（シャープ）
5位 arrows Be4 F-41A（富士通コネクテッドテクノロジーズ）
6位 Galaxy A41（SAMSUNG）
7位 BASIO4（京セラ）
8位 P30 lite（Huawei Technologies）
9位 A5 2020（OPPO）
10位 AQUOS sense3 lite SH-RM12（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。