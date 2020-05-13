1位 FUJIFILM X-T4 ボディ ブラック
F X-T4-B（富士フイルム）
2位 FUJIFILM X-A5 レンズキット ブラウン
F X-A5LK-BW（富士フイルム）
3位 OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）
3位 FUJIFILM X-H1
F X-H1（富士フイルム）
5位 α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）
6位 OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）
7位 EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）
8位 EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）
8位 FUJIFILM X-T4 XF16-80mmレンズキット ブラック
F X-T4LK-1680-B（富士フイルム）
10位 Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。