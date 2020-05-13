　「BCNランキング」2020年4月27日から5月3日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。


1位　FUJIFILM X-T4 ボディ ブラック
F X-T4-B（富士フイルム）

2位　FUJIFILM X-A5 レンズキット ブラウン
F X-A5LK-BW（富士フイルム）

3位　OLYMPUS OM-D E-M10 Mark III EZダブルズームキット シルバー
（オリンパス）

3位　FUJIFILM X-H1
F X-H1（富士フイルム）

5位　α6400 ダブルズームレンズキット ブラック
ILCE-6400Y(B)（ソニー）

6位　OLYMPUS PEN E-PL9 EZ ダブルズームキット ホワイト
（オリンパス）

7位　EOS Kiss M ダブルズームキット ホワイト
EOSKISSMWH-WZK（キヤノン）

8位　EOS Kiss M ダブルズームキット ブラック
EOSKISSMBK-WZK（キヤノン）

8位　FUJIFILM X-T4 XF16-80mmレンズキット ブラック
F X-T4LK-1680-B（富士フイルム）

10位　Z 50 ダブルズームキット
Z50WZ（ニコン）
 
FUJIFILM X-T4 ボディ ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 