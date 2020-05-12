　「BCNランキング」2020年4月27日から5月3日の日次集計データによると、ワイヤレスキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）

2位　Wireless Keyboard K275
（ロジクール）

3位　コンパクトBluetoothキーボード ブラック
BSKBB310BK（バッファロー）

4位　Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム）

5位　無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）

6位　2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）

7位　無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）

8位　無線フルキーボード ブラック
TK-FDM106TBK（エレコム）

9位　K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
（ロジクール）

10位　Wireless Keyboard K230
（ロジクール）
 
TK-FBP102BK 


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 