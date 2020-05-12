1位 Bluetoothミニキーボード ブラック
TK-FBP102BK（エレコム）
2位 Wireless Keyboard K275
（ロジクール）
3位 コンパクトBluetoothキーボード ブラック
BSKBB310BK（バッファロー）
4位 Bluetooth薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FBP101BK（エレコム）
5位 無線静音フルキーボード
TK-FDM092STBK（エレコム）
6位 2.4GHzワイヤレスフルキーボード＆マウス
TK-FDM063BK（エレコム）
7位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
8位 無線フルキーボード ブラック
TK-FDM106TBK（エレコム）
9位 K380 Multi-Device Bluetooth Keyboard ブラック
（ロジクール）
10位 Wireless Keyboard K230
（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。