1位 ESPRIMO FH90/D2
FMVF90D2B（富士通）
2位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA370/RAB（NEC）
3位 LAVIE Home All-in-one ファインホワイト
HA370/RAW（NEC）
4位 iMac 3.6GHz Intel Core i3
MRT32J/A（アップル）
5位 iMac 3.0GHz Intel Core i5
MRT42J/A（アップル）
6位 LAVIE Home All-in-one ファインブラック
HA700/RAB（NEC）
7位 Mac mini 3.6GHz Intel Core i3
MXNF2J/A（アップル）
8位 iMac 2.3GHz Intel Core i5
MMQA2J/A（アップル）
9位 iMac 3.0GHz Intel Core i5
MRQY2J/A（アップル）
10位 ideacentre A340
F0ER003UJP（レノボ・ジャパン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。