　「BCNランキング」2020年3月23日から29日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Wireless Mouse M185 スイフトグレー
     M185SG（ロジクール）

2位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
     M-IR07DRBK（エレコム）

3位　3ボタン Bluetooth IRマウス ブラック
     M-BT12BRBK（エレコム）

4位　PEBBLE M350 グラファイト
     （ロジクール）

4位　Modern Mobile Mouse
     KTF-00007（マイクロソフト）

6位　EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
     M-XGM10DBBK（エレコム）

7位　無線IRマウス(3ボタン) ブラック
     M-IR07DRSBK（エレコム）

8位　無線(2.4GHz) BlueLEDマウス 3ボタン レッド
     BSMBW100RD（バッファロー）

9位　無線IRマウス(3ボタン) レッド
     M-IR07DRRD（エレコム）

10位　Wireless Mouse M546 ダークナイト
      M546BD（ロジクール）
 
M185SG


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 