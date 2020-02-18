RX 570 ARMOR 8G J

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2020年02月03日から09日の日次集計データによると、グラフィックボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）GF-GTX1650-E4GB/OC/DF（シー・エフ・デー販売）2位 ビデオボード PCI Expressバス用RX 570 ARMOR 8G J（MSI）3位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）GG-GTX1660-E6GB/DF（シー・エフ・デー販売）4位 ビデオボード PCI Expressバス用GT 710 1GD3H LP（MSI）5位 ビデオボード PCI Expressバス用GTX 1650 AERO ITX 4G OC（MSI）6位 ビデオボード PCI Expressバス用GT1030-SL-2G-BRK（ASUS）7位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）GF-GTX1050Ti-E4GB/DF3（シー・エフ・デー販売）8位 ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）GF-GT710-E1GB/HS（シー・エフ・デー販売）9位 ビデオボード PCI Expressバス用PH-GTX1650-O4G（ASUS）10位 ビデオボード PCI Expressバス用RTX 2070 SUPER VENTUS OC（MSI）