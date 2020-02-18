　「BCNランキング」2020年02月03日から09日の日次集計データによると、グラフィックボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GTX1650-E4GB/OC/DF（シー・エフ・デー販売）

2位　ビデオボード PCI Expressバス用
RX 570 ARMOR 8G J（MSI）

3位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GG-GTX1660-E6GB/DF（シー・エフ・デー販売）

4位　ビデオボード PCI Expressバス用
GT 710 1GD3H LP（MSI）

5位　ビデオボード PCI Expressバス用
GTX 1650 AERO ITX 4G OC（MSI）

6位　ビデオボード PCI Expressバス用
GT1030-SL-2G-BRK（ASUS）

7位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GTX1050Ti-E4GB/DF3（シー・エフ・デー販売）

8位　ビデオボード PCI Expressバス用（玄人志向）
GF-GT710-E1GB/HS（シー・エフ・デー販売）

9位　ビデオボード PCI Expressバス用
PH-GTX1650-O4G（ASUS）

10位　ビデオボード PCI Expressバス用
RTX 2070 SUPER VENTUS OC（MSI）
 
RX 570 ARMOR 8G J


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 