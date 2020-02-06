　「BCNランキング」2020年01月27日から02月02日の日次集計データによると、Bluetoothイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
 

1位　AirPods with Charging Case
     MV7N2J/A（アップル）

2位　AirPods Pro
     MWP22J/A（アップル）

3位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
     WF-1000XM3(B)（ソニー）

4位　AirPods with Wireless Charging Case
     MRXJ2J/A（アップル）

5位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
     WI-C310(B)（ソニー）

6位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
     WF-1000XM3(S)（ソニー）

7位　A2DP対応Bluetoothヘッドセット ブラック
     LBT-HS20MMPBK（エレコム）

8位　SoundPEATS TrueFree＋
     （Shenzhen SoundSOUL Information Technology）

9位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
     HA-A10T-B（JVCケンウッド）

10位　ワイヤレスステレオヘッドセット ホワイト
      WI-C310(W)（ソニー）
 
AirPods Pro


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

 