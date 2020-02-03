キャプション：AirPods Pro（左）、AirPods with Charging Case（右）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2020年01月20日から26日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。アップルから発売されている完全ワイヤレスイヤホン、AirPodsシリーズは現在「AirPods Pro」、「AirPods with Charging Case」、「AirPods with Wireless Charging Case」の3種類が展開されている。アップルはこの3製品でBCNランキングにおける完全ワイヤレスイヤホン市場の4割のシェアを握っており、AirPods同士が1位争いをする"AirPods VS AirPods"の構図が続いている。「AirPods Pro」は昨年11月の発売以来、人気殺到による品薄が続くなどの影響もあり、第2世代である「AirPods with Charging Case」に次ぐ2位というポジションに甘んじていたが、今週は逆転して11週ぶりの1位となった。1位 AirPods ProMWP22J/A（アップル）2位 AirPods with Charging CaseMV7N2J/A（アップル）3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラックWF-1000XM3(B)（ソニー）4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバーWF-1000XM3(S)（ソニー）5位 AirPods with Wireless Charging CaseMRXJ2J/A（アップル）6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラックHA-A10T-B（JVCケンウッド）7位 SoundPEATS TrueFree＋（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）8位 ワイヤレスステレオヘッドセット インディゴブルーHA-A10T-A（JVCケンウッド）9位 ワイヤレスヘッドホン ブラックATH-CK3TW BK（オーディオテクニカ）10位 AVIOT TE-D01g Black（バリュートレード）