アップルから発売されている完全ワイヤレスイヤホン、AirPodsシリーズは現在「AirPods Pro」、「AirPods with Charging Case」、「AirPods with Wireless Charging Case」の3種類が展開されている。アップルはこの3製品でBCNランキングにおける完全ワイヤレスイヤホン市場の4割のシェアを握っており、AirPods同士が1位争いをする"AirPods VS AirPods"の構図が続いている。「AirPods Pro」は昨年11月の発売以来、人気殺到による品薄が続くなどの影響もあり、第2世代である「AirPods with Charging Case」に次ぐ2位というポジションに甘んじていたが、今週は逆転して11週ぶりの1位となった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM3(S)（ソニー）
5位 AirPods with Wireless Charging Case
MRXJ2J/A（アップル）
6位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A10T-B（JVCケンウッド）
7位 SoundPEATS TrueFree＋
（Shenzhen SoundSOUL Information Technology）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット インディゴブルー
HA-A10T-A（JVCケンウッド）
9位 ワイヤレスヘッドホン ブラック
ATH-CK3TW BK（オーディオテクニカ）
10位 AVIOT TE-D01g Black
（バリュートレード）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。