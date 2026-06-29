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エコデバイス

Earth

EDLTL20LED-28N

発売年⽉ -

4580366820758

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スペックカテゴリ
LED蛍光灯
形状
直管形
口金
G13
光源色
昼光色
全光束（lm）
1100.000
配光タイプ
下方向タイプ
定格消費電力（W）
8.000
定格寿命
40000時間
調光器対応
非対応
人感センサー
なし
リモコン操作
非対応
斜め取り付け
非対応
個数
1.000
外径（mm）
28.500
全長（mm）
580.000
重量（g）
120.000
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