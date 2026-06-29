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エコデバイス
Earth
EDLTL20LED-28N
発売年⽉ -
- スペックカテゴリ
- LED蛍光灯
- 形状
- 直管形
- 口金
- G13
- 光源色
- 昼光色
- 全光束（lm）
- 1100.000
- 配光タイプ
- 下方向タイプ
- 定格消費電力（W）
- 8.000
- 定格寿命
- 40000時間
- 調光器対応
- 非対応
- 人感センサー
- なし
- リモコン操作
- 非対応
- 斜め取り付け
- 非対応
- 個数
- 1.000
- 外径（mm）
- 28.500
- 全長（mm）
- 580.000
- 重量（g）
- 120.000
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