4スピーカー搭載で音の奥行きが段違い！ amadanaのスピーカー内蔵レトロモダン・レコードプレーヤー「PR30」
新製品
2026/03/27 15:00
amadanaは、スピーカー内蔵レコードプレーヤー「PR30」を発売している。レトロな質感と現代の生活空間に溶け込むデザインを両立し、外部スピーカー不要でレコードの魅力を手軽に楽しめる一体型モデルだ。
ダイカストアルミ合金プラッター、安定性の高いベルトドライブ方式、フェルトマット付属といった構造によって、レコードの良さである揺らぎのない回転をしっかり支える。操作性を高めるオートストップ機能も搭載している。
7／10／12インチのレコードに対応し、33回転と45回転の両方をサポート。さらに、AUX IN（3.5mm）を搭載しているため、スマートフォン（スマホ）の音楽をスピーカーとして再生できる。RCA出力も備え、外部スピーカーやアンプと組み合わせた本格オーディオに発展できる。
PR30は、amadanaがラジオなどに続いて展開する「音と時間に向き合う体験」を提供するラインアップの一つ。デジタルで効率が求められる時代だからこそ、レコードの温かみある音色で日常の時間を豊かにすることを提案。レコードを始めたい人にも、すでに趣味として楽しんでいる人にもレコードのある暮らしを身近にするモデルといえる。
スマホの音源も再生可能本体は異なる黒の素材を組み合わせた静かな存在感が特徴。音が止んだ後の余韻さえ引き立てる佇まいに仕上げている。低音2基、高音2基の4スピーカー構成を採用。木製キャビネットによる響きの良さも加わり、程よい低音の厚みと広がりのある音場を実現する。
ダイカストアルミ合金プラッター、安定性の高いベルトドライブ方式、フェルトマット付属といった構造によって、レコードの良さである揺らぎのない回転をしっかり支える。操作性を高めるオートストップ機能も搭載している。
7／10／12インチのレコードに対応し、33回転と45回転の両方をサポート。さらに、AUX IN（3.5mm）を搭載しているため、スマートフォン（スマホ）の音楽をスピーカーとして再生できる。RCA出力も備え、外部スピーカーやアンプと組み合わせた本格オーディオに発展できる。
PR30は、amadanaがラジオなどに続いて展開する「音と時間に向き合う体験」を提供するラインアップの一つ。デジタルで効率が求められる時代だからこそ、レコードの温かみある音色で日常の時間を豊かにすることを提案。レコードを始めたい人にも、すでに趣味として楽しんでいる人にもレコードのある暮らしを身近にするモデルといえる。