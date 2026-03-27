4スピーカー搭載で音の奥行きが段違い！ amadanaのスピーカー内蔵レトロモダン・レコードプレーヤー「PR30」

PR30

スマホの音源も再生可能

外部機器を接続しなくても単体でレコード再生

安定した回転を支える本格的な構造

外部スピーカーやアンプと接続して楽しめる

amadanaは、スピーカー内蔵レコードプレーヤー「PR30」を発売している。レトロな質感と現代の生活空間に溶け込むデザインを両立し、外部スピーカー不要でレコードの魅力を手軽に楽しめる一体型モデルだ。本体は異なる黒の素材を組み合わせた静かな存在感が特徴。音が止んだ後の余韻さえ引き立てる佇まいに仕上げている。低音2基、高音2基の4スピーカー構成を採用。木製キャビネットによる響きの良さも加わり、程よい低音の厚みと広がりのある音場を実現する。ダイカストアルミ合金プラッター、安定性の高いベルトドライブ方式、フェルトマット付属といった構造によって、レコードの良さである揺らぎのない回転をしっかり支える。操作性を高めるオートストップ機能も搭載している。7／10／12インチのレコードに対応し、33回転と45回転の両方をサポート。さらに、AUX IN（3.5mm）を搭載しているため、スマートフォン（スマホ）の音楽をスピーカーとして再生できる。RCA出力も備え、外部スピーカーやアンプと組み合わせた本格オーディオに発展できる。PR30は、amadanaがラジオなどに続いて展開する「音と時間に向き合う体験」を提供するラインアップの一つ。デジタルで効率が求められる時代だからこそ、レコードの温かみある音色で日常の時間を豊かにすることを提案。レコードを始めたい人にも、すでに趣味として楽しんでいる人にもレコードのある暮らしを身近にするモデルといえる。