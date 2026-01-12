顔全体のトータルケアがこれ1本 テスコムのフェイスシェーバー「TT321A-W」「TT321A-C」

持ち運びに便利なテスコムのフェイスシェーバー

コンパクトで持ち運びに便利 細かいケアができて充電も短時間

「TT321A-W」「TT321A-C」

さりげなく取り出せるミニマルデザイン

スリムヘッドで両面ブレード

顔全体のトータルケアがこれ一本

テスコムは1月中旬、コンパクト設計のフェイスシェーバー「TT321A-W」「TT321A-C」を発売する。カラーはTT321A-Wがホワイト、TT321A-Cがグレージュ。公式オンラインストアでの価格は3300円。新製品は、眉・鼻・顔のうぶ毛をケアでき、メイクのりの良いなめらかな肌を整えられるフェイスシェーバー。落ち着いたトーンと上品なマット質感、そしてミニマルなデザインで、人目を気にせずさりげなく取り出せるため、シーンを選ばず使えるのが特徴だ。さらに、顔全体をケアできる両面ブレードなので、おでこや口まわり、フェイスラインなどの細くてやわらかいうぶ毛も、根元からしっかりシェービングできる。直径7.75mmのスリムヘッドなので、小鼻のキワまでケア可能だ。眉の長さや高さを整えられる2mm／6mmの2段階コームも付属する。ヘッドは、水洗いでき、内刃も取り外せる仕様だ。端子には、USB Type-Cを採用。モバイルバッテリーなどからも簡単に充電でき、充電しながらの使用も可能だ。充電時間はフルで1.5時間。このほか、持ち運びに便利な専用ポーチが付属する。