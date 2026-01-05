ホワイトカラーで完全ベゼルレス Pixioの有機EL採用 240Hz 27型ゲーミングモニター

Pixioの有機EL、ホワイト筐体採用ゲーミングモニター

Hameeは2025年12月24日から、ゲーミングモニターブランド「Pixio」の新モデル、有機ELゲーミングモニター「PX277 OLEDMAX V2 White」の予約販売を公式ストアやAmazonなどで行っている。価格は10万4800円。1月7日までに購入すると、10％オフとなるセールも開催中だ。新製品は、有機ELならではの黒表現と発色が特徴のWQHD解像度（2560×1440）27インチのゲーミングモニター。ホワイトの筐体はクリーンな印象を与え、白を基調とした部屋のコーディネートなどにも調和する。また、完全ベゼルレス設計で、ゲームへの没入感を高められる。DCI-P3 104.4％、sRGB 143.1％と広色域となっており、リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.03msと高い表示速度となっている。FreeSync、G-SYNC Compatible対応、HDRのほか、Black Equalizer、フリッカーフリー、ブルーライトカットなどのゲームにうれしい機能も搭載する。このほか、VESA規格の100×100mmを採用。アームスタンドの取り付けも可能だ。インターフェースは、HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB-A（Down）×2、USB-B（Up）×1、USB Type-C 3.1 （65W）×1、イヤホンジャック×1となっている。