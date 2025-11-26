PCと同じ重さの駅弁「FMVentoU」ついに全国発売！ 東京で即完売の話題グルメが大阪・名古屋・福岡に

「FMVentoU」を期間限定で全国発売

富士通クライアントコンピューティング（FCCL）は11月26日～12月11日の期間、東京、大阪、名古屋、福岡で「FMVentoU（エフエムベントウ）」を販売する。価格は634円。FMVentoUは、世界最軽量（※）となる重さ約634gのノートPC「FMV Note U（UX-K3）」と同じ重さの「食べられるPC」として開発。10月29～31日の期間、東京駅で開催されたイベント「#パソコンで買える駅弁屋さん」で販売され、オープン前に2時間待ちの行列ができたことに加え、オープン後も最大3時間20分待ちになるなど、好評だった。そこで、全国発売に踏み切った。今回のFMVentoUは、#パソコンで買える駅弁屋さんで販売されたFMVentoUをベースに、大阪のお好み焼きや名古屋の味噌カツ、福岡のかしわ飯といった、都市ごとのご当地グルメが楽しめるよう再開発されている。#パソコンで買える駅弁屋さんでは、FMVentoUの購入にあたってノートPCの持参が必須だったが、今回は誰でも購入できる。東京での販売店舗は、58 CATERING SERVICE（東京都目黒区）、LightHouse（東京都新宿区）。横浜での販売店舗は、MoguMoguの横浜元町本店、みなとみらい店（どちらも神奈川県横浜市）。大阪での販売店舗は、メガ盛りマンモス弁当の西中島南方店（大阪府大阪市）、吹田店（大阪府吹田市）。名古屋での販売店舗は、那古野商店、わたしのおべんと。（どちらも愛知県名古屋市）。福岡での販売店舗は、ドゥリム（福岡県福岡市）。あわせて、オンラインショップ「くるめし弁当」での販売も行われる。FMV Note U（UX-K3）は、世界最軽量ながら14.0インチワイドの大画面液晶ディスプレイを搭載したモバイルノートPC。素材からバッテリー、細かな部品といった細部まで軽量化にとことんこだわった。付属のACアダプターも小型化して、PC本体と合わせても約785gの軽さを実現している。CPUはインテルCore Ultra 7 255Uを搭載している。※UX-K3が14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2025年9月2日時点、FCCL調べ