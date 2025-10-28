634gの衝撃！ “食べて”わかる世界最軽量ノートPCの魅力

「#パソコンで買える駅弁屋さん」開催

軽さを“食べて”体感する「FMVentoU」

「FMV Note U（UX-K3）」を“お弁当”に

FMVentoU

世界最軽量の技術力と実用性

FMV Note U（UX-K3）

なぜ“駅弁”なのか？

634gミュージアム

FCCLの“遊び心”と“本気”が融合した体験

2025年秋、東京駅で開催される一風変わったイベントが話題を呼んでいる。その名も「#パソコンで買える駅弁屋さん」。主催は富士通クライアントコンピューティング（FCCL）。このイベントは、世界最軽量（※）の14.0型ノートPC「FMV Note U（UX-K3）」の魅力を、なんと“駅弁”で体感できるというユニークな試みだ。10月某日。FCCLのSNSで、謎のティザービジュアルが公開となった。そこに映し出されたのは、ノートPCではなく「お弁当箱」。すでに発売している世界最軽量約634gのFMV Note U（UX-K3）を、まさかの"お弁当"に見立てていたのだ。「何が起きたの？」と不思議に思ったが、実はイベントの告知。それが、#パソコンで買える駅弁屋さんだ。#パソコンで買える駅弁屋さんは10月29日から31日までの3日間、東京駅地下1階の改札内「グランスタ東京」の「スクエア ゼロ」で開催される。通勤・出張途中のビジネスパーソンが行き交うこの場所で、FCCLは「軽さ」をテーマにした体験型プロモーションを展開するのだ。イベントの目玉は、FMV Note U （UX-K3）と同じ重さ634gの駅弁「FMVentoU（エフエムベントウ）」。福井県のかに飯や山形県のすき焼きなど、全国の名産品を詰め込んだ豪華な弁当が1000円（税込み）で販売される。さらに、自分のノートPCを持参すると、その重さを測定し、FMV Note U（UX-K3）との差に応じて最大700円の割引クーポン「領重証」がもらえる仕組み。つまり、重いPCを使っている人ほどお得になるという逆転の発想だ。この「FMVentoU」は、FCCLが実施した「パソコンの重さに関する実態調査」の結果をもとに企画されたもの。調査によると、通勤・移動中にカバンが重いと感じている人は全体の約90％に達し、その主な原因として「パソコンの重さ」を挙げている。さらに、荷物が軽いときに仕事後にどこかへ立ち寄りたくなると答えた人が約65％、軽ければ仕事の効率が上がると考える人が約67％という結果も出ている。FMV Note U（UX-K3）は、14.0型ワイド液晶を搭載したノートPCとして約634gを実現。素材選定からバッテリー、SSD、細かな部品に至るまで徹底的に軽量化を追求し、付属のACアダプタもType-Cケーブルを含めて約151gと軽量化を実現している。軽さだけでなく、性能も妥協なし。最新のIntel Core Ultra 7プロセッサーを搭載し、画像処理や動画編集、マルチタスクも快適にこなせる。さらに、FMV独自アプリ「AIノイズキャンセリング」や画面自動キャプチャ機能「Quick Capture」、「Screen Share」など、日常の利便性を高める機能も標準搭載。Copilotキーも備え、AI活用がワンタッチで可能だ。通信面ではWi-Fi 7に対応し、長時間快適に使える設計。最大約18.0時間のバッテリー駆動（JEITA測定法 Ver.3.0、アイドル時。動画再生時約7.0時間）も実現しており、充電器なしでも長時間使える安心感がある。FCCLがこのプロモーションに「駅弁」を選んだ理由は、「軽さを味わう」というコンセプトにある。駅弁という身近な存在を通じて、PCの軽さを数字だけでなく体感として伝える。実際に手に取って「これと同じ軽さで仕事ができるのか」と驚いてもらうことで、FMV Note U（UX-K3）の価値を直感的に理解してもらう狙いだ。また、駅弁はSNS映えするビジュアル性も高く、写真を撮ってシェアしたくなる仕掛けが満載。イベント会場には「634gミュージアム」も設置され、同じ重さの様々な商品を展示。モニターエリアでは実機の操作体験も可能で、軽さだけでなく使い心地も確認できる。このイベントは、FCCLの「遊び心」と「本気の技術力」が融合したプロモーションだ。一見ふざけているように見えるが、その裏には国内開発・製造へのこだわりや、ユーザーの声を迅速に製品に反映するという意味合いがある。FMV Note U（UX-K3）は、ただ軽いだけではない。軽さがもたらす快適さ、仕事効率の向上、そして日常のストレス軽減。それらを“食べて”体感できるのが、今回のイベントだ。「軽さ＝美味しさ＝快適さ」という新しい価値基準を、ぜひ東京駅で味わってみてほしい。PC選びが、きっと変わるはずだ。※14.0型ワイド液晶搭載ノートPCとして。2025年9月2日時点、FCCL調べ。