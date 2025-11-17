肩掛けできるポータブル電源が登場、「Jackery 300D」がアウトドアと防災を変える

Jackery ポータブル電源 300D

Jackery Japanは11月14日に、手持ちも肩掛けもできる「Jackery ポータブル電源 300D」の販売を開始した。価格は2万4990円。「Jackery ポータブル電源 300D」は、モバイルバッテリー9台分に相当するバッテリー容量288Whで、USB Type-A×1基（出力15W）とUSB Type-C×3基（出力140W×2基、65W×1基）を備えたポータブル電源。出力120WのDC出力にも対応しているため、計5ポートで最大300Wの出力を実現している。あわせて、USBケーブルハンドストラップが付属しており、充電ケーブルとしてはもちろん持ち運び用のストラップとしても使える2in1仕様で、充電ケーブルとしての使用時は最大140W出力に対応する。ほかにも、肩掛けストラップが付属している。USB Type-Cポート経由では約2.75時間でフル充電できるほか、ソーラーパネルやシガーソケットからの充電も可能にした。また、本体には夜間や停電時などにも役立つ、LEDライトを搭載している。さらに、ファンを搭載していないので使用中も静かなため、寝室やオフィスでも周囲を気にすることなく使える。サイズは幅118.6×高さ183.0×奥行き120.2mmで、重さは2.5kg。ソーラーパネルとのセット商品となる「Jackery Solar Generator 300D 100Air」（5万7790円、公式オンラインショップ限定）および「Jackery Solar Generator 300D 40Air」（4万2890円）も販売されている。