上新電機、大阪・日本橋店で「Joshin鉄道模型ショー2025」を開催！

開催概要

上新電機は11月15日・16日に、「Joshin鉄道模型ショー2025」をジョーシン日本橋店（大阪府大阪市）の7階イベントホールにて開催する。開催時間は、11月15日が10～17時、11月16日が10～16時。「Joshin鉄道模型ショー2025」では、鉄道模型各メーカーから発売される、新製品のサンプルが展示されるとともに、各メーカーの担当者が来場者からの質問に直接答えてくれるので、新製品の特徴や開発秘話といった普段は聞けない貴重な情報に触れられる。会場ではほかにも、初心者から上級者まで楽しめる、ペーパークラフトの組み立てやジオラマ作成といった、実際に体験しつつ学べるワークショップや、鉄道模型を実際に運転できるNゲージ運転体験などを開催する。参加メーカー（50音順）は、エヌ小屋、KATO、CASCO、グリーンマックス、甲府モデル、工房さくら鉄道、世田谷総合車輛センター、東京ジオラマファクトリー、TOMYTEC、トレジャータウン、箱庭技研、朗堂、マイクロエース、レールクラフト阿波座、ロクハン。さらに、スーパーキッズランド本店（大阪府大阪市）では、一部メーカーによる限定品や先行品の販売が行われる。