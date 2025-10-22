カドーの加湿器「STEM 700i」の限定「ブラックプレミアム」モデル

「STEM 700i」のブラックプレミアムモデル

洗練された重厚感と上質で落ち着いた高級感

ブラックアルマイト仕上げを採用したトップパネル

カドーは10月22日から、加湿器「STEM（ステム）」シリーズの人気機種「STEM 700i（ステム700アイ）」の、限定カラーとなるブラックプレミアムモデルを、公式オンラインショップにて再販する。価格は5万4890円。今回再販される「STEM 700i」のブラックプレミアムモデルは、ブラックで統一され洗練された重厚感と、上質で落ち着いた高級感を実現している。トップパネルにはブラックアルマイト仕上げを採用し、さらなる上質感を追求した。「STEM 700i」は、「cado syncアプリ」をインストールしたスマートフォンと無線LAN経由で連携して、外出先からの空気の状態確認や、リモート操作が可能な超音波式加湿器。水槽内に特殊な抗菌プレートを搭載し、水道水を注ぐだけでカビや細菌を99.9％以上除菌するため、水槽内部を常に清潔に保てる。また、きれいな水がマイクロミストとなって部屋中に降り注ぐことによって、加湿しながら除菌できる。フィルターカートリッジに高性能イオン交換樹脂を使用することで、超音波式特有の問題であるカルシウム成分によるホワイトダストの発生を99％以上抑制する。