パナソニック、代官山T-SITEで「パームイン」のポップアップイベント

パナソニックは10月24～26日に、シェーバー「ラムダッシュ パームイン」のシェービングを体験できるポップアップイベント「LAMDASH PALM IN」の第1弾となる「LAMDASH PALM IN ＠代官山T-SITE」を、代官山T-SITE（東京都渋谷区）のGARDEN GALLERYにて開催する。「ラムダッシュ パームイン」は、「パームインのある暮らし」をテーマに手のひらサイズ本体にラムダッシュ5枚刃テクノロジーを凝縮したシェーバー。パナソニックのシェーバー事業70周年を記念して、「ラムダッシュ パームイン」が持つ感性価値にさらに磨きをかけた、桜、藍、金、紫の4色展開となる「ES-PV70」が登場している。「ES-PV70」は、なでるように剃る感覚や自分に合った色を選ぶ楽しさを通して、シェービングの時間がより自分らしく豊かなひとときになる、上質なライフスタイルを提案する。今回、開催される「LAMDASH PALM IN ＠代官山T-SITE」では、「ラムダッシュ パームイン」の全ラインアップが体験可能となっており、シェービングに合わせてスキンケアブランド「KHAKI（カーキ）」を使用したスキンケアも体験できる。女性や髭を剃りたくない男性の来場者向けに、擬似ヒゲシートも用意している。あわせて、シェービングを体験した人には同イベント限定のノベルティをプレゼントするほか、プロフォトグラファーがディレクションしてカメラマンチームが撮影してくれる、ポートレート撮影（所要時間は10～15分程度。撮影データでの提供）も行われる。さらに、カラーコーディネーターである関口美紀氏によるパーソナルカラー診断も実施する（予約優先。所要時間は30分程度）。開催時間は、10月24日が14～18時、10月25日が11～18時、10月26日が11～17時。第2弾となる「LAMDASH PALM IN ＠二子玉川 蔦屋家電」は、12月12～25日の各日10～20時に二子玉川 蔦屋家電（東京都世田谷区）2階のE-room 2で開催される（最終日の12月25日のみ18時に閉場）。