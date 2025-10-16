元オリンパスのエンジニアが設計した「スーパーポケットビデオカメラ」

スーパーポケットビデオカメラ SVC-1

ソニー製CMOSセンサー搭載、プロ級の3軸ジンバルも

液晶ディスプレーを回転させることで、撮影時の縦横切り替えが可能

「Campfire」での購入特典として、10％オフ＆128GBのmicroSDカードが付属

2台セットなら専用リモコンも付いてくる

サンコネクションは10月15日～11月18日の期間、ソニー製のSTARVIS対応CMOSを搭載し、元オリンパスのエンジニアが本体設計を担当した、「スーパーポケットビデオカメラ SVC-1」のクラウドファンディングを、クラウドファンディングサイト「Campfire」にて実施している。「スーパーポケットビデオカメラ SVC-1」は、タッチパネルに対応した3.5インチの液晶ディスプレーを搭載し、快適な使い心地を実現したビデオカメラ。撮影時の縦横切り替えも可能で、SNS用などの動画は縦で、運動会やイベントは横でといった使い分けに対応する。あわせて、プロ級の3軸ジンバルを備えており、手ブレを軽減し安定して撮影できる。また、ソニー製のSTARVIS対応CMOSを採用することで、暗い場所でもくっきり明るい撮影を可能にした。そのほか、持ち運びしやすいサイズと軽量さ、最長160分の長時間撮影を実現している。通常価格4万3780円のところ、「Campfire」での価格は3万9400円で、128GBのmicroSDカードが付属する。さらに2台セットなら、通常価格8万7560円のところ、「Campfire」での価格は7万8800円で、128GBのmicroSDカードに加えて専用リモコンも付いてくる。